Cavalgada, moda e estilo: confira as novidades da semana na coluna da Kelly Kley

ExpoBoca 2025 atrai visitantes e personalidades regionais

Entre os dias 10 e 13 de julho, foi realizada a 12ª Exposição Agropecuária de Boca do Acre (ExpoBoca), no estado do Amazonas. O evento, que já faz parte do calendário regional, contou com grande participação do público, incluindo visitantes vindos do Acre.

Entre os presentes, estiveram o designer de interiores Lucas Blazute e o advogado Emerson Costa, que prestigiaram a programação e posaram para fotos ao lado da Rainha da ExpoBoca 2025, Carol Peixoto.

No Glamour desta semana

A ex-Miss Acre Mirim Giovanna Winter está conquistando cada vez mais espaço no cenário da moda. Com uma carreira em ascensão, Giovanna já firmou contratos com agências renomadas tanto no Brasil quanto na Coreia do Sul, destacando-se por sua elegância e talento nas passarelas nacionais e internacionais.

Conquista com estilo!

No último dia 8 de julho, quem celebrou a tão sonhada conquista da graduação foi a bela Giovanna Carpaneda, que agora é oficialmente psicóloga! Em meio aos preparativos para esse momento especial, Giovanna posou para um clique exclusivo da coluna, esbanjando elegância e alegria. Parabéns pela nova etapa!

Da Ceilândia para o mundo: Ju Marques conquista o Brasil com sua seresta internacional

Você já ouviu o bordão “Da Ceilândia para o mundo”? Ele nunca fez tanto sentido! A cantora Ju Marques, um talento nato do Distrito Federal, vem conquistando corações por onde passa com sua voz marcante e carisma envolvente. Dona de um estilo único que mistura a tradição da seresta com uma pegada moderna e internacional, Ju tem se destacado nos palcos do país, levando a essência da Ceilândia para além das fronteiras. Um verdadeiro orgulho nacional que promete ir ainda mais longe!

Niver Janyra Saldanha

Quem celebrou mais um ano de vida ontem, dia 15, foi a nutricionista Janayra Saldanha, minha sobrinha querida. A data foi comemorada com muita alegria, cercada de amigos e familiares. Desejo a ela tudo de melhor , saúde, sucesso e muitas felicidades!

ExpoAcre 2026: Contagem regressiva para a maior festa do Acre!

Já preparou as botas? Falta pouco para o início da ExpoAcre 2026! A abertura oficial será no dia 26 de julho, com a tradicional Cavalgada, que marca o início da maior feira agropecuária, comercial e cultural do estado.

A concentração para a Cavalgada começa às 7h da manhã, na Gameleira, reunindo cavaleiros, amazonas, comitivas, carros de apoio e milhares de pessoas para um dos momentos mais esperados da festa.

Prepare seu chapéu, vista sua bota e venha celebrar as tradições acreanas em grande estilo. A ExpoAcre 2026 promete uma programação diversificada com shows, rodeios, exposições, gastronomia e oportunidades de negócios para todos os públicos.

São João da Onça

A empresária Claudia Nogueira realiza no próximo final de semana o 1º São João da Onça, que acontece neste sábado com brincadeiras, comidas típicas, bingos e quadrilha junina.

TRIP

A influenciadora Elita Maia está curtindo merecidas férias em solo peruano. Entre paisagens deslumbrantes, cultura milenar e muita tranquilidade, Elita compartilha momentos especiais dessa viagem que mistura descanso e inspiração. Um verdadeiro recarregar de energias em grande estilo!

Hoje é dia dela!

Com seu sorriso sempre presente e um coração generoso que conquista a todos ao redor, Zenilde Moreira é a grande homenageada do dia. A coluna registra com carinho esta data especial e deseja os mais sinceros parabéns! Que a alegria que você espalha retorne em dobro neste novo ciclo. Felicidades sempre!

Registro

A digital influencer taraucaense Charlethy Maia foi clicada no último fim de semana curtindo as belezas naturais das praias do Rio Tarauacá. Com seu estilo único e descontraído, Charlethy compartilhou momentos de lazer e conexão com a natureza, arrancando elogios dos seguidores nas redes sociais.

Halyne Lessa participa da 9ª edição do SAB em São Paulo

Nos dias 20, 21 e 22 de setembro, Halyne Lessa marcará presença na 9ª edição do SAB – Simpósio de Atualização em Biomedicina Estética, em São Paulo.

Durante o evento, ela participará de uma imersão exclusiva em técnicas avançadas de Laser, com a presença dos melhores professores do Brasil e da Europa, reforçando seu compromisso com a excelência e atualização.