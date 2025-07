Cavalo que passou mal durante a Cavalgada 2025 é atendido por veterinária: ‘Se recupera bem’

Um cavalo que apresentou sinais de mal-estar durante a cavalgada de abertura da Expoacre 2025 recebeu atendimento imediato da equipe veterinária de plantão no evento. A médica veterinária responsável prestou os primeiros socorros no local, administrando soro e garantindo a hidratação do animal.

“Ele já foi atendido, olha o soro dele aqui. Já tomou o soro, está com água disponível e se recuperando bem”, explicou a profissional, reforçando que a situação está sob controle.

Após o atendimento, o cavalo foi retirado do trajeto e permanecerá em observação. Embora não vá continuar na cavalgada, seu estado de saúde é estável e não há sinais de complicações.

A organização do evento destacou que uma equipe de suporte com veterinários está preparada para atender qualquer eventualidade durante todo o percurso da cavalgada, priorizando o bem-estar dos animais.