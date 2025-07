CazéTV supera Globo e transmitirá toda a Copa do Mundo de 2026

A CazéTV anunciou que transmitirá todos os jogos da Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México. Com isso, a emissora superou a Globo, que terá direito a apenas 52 jogos.

“Em 2022, a CazéTV nasceu fazendo 1 jogo por dia. Graças a vocês, em 2026 faremos TODOS os jogos da Copa do Mundo FIFA. E todos… do Nosso Jeito”, publicou o canal.

“Do nosso jeito, da forma que a gente acredita, democratizando o acesso ao esporte de alta qualidade, os melhores, os maiores eventos”, disse Casimiro, dono da emissora, durante o aquecimento da grande final da Copa do Mundo de Clubes, vencida pelo Chelsea por 3 a 0 contra o Paris Saint-Germain.

A CazéTV surgiu em 2022, com a transmissão de um jogo da Copa do Mundo de 2022 por dia. O canal também já teve os direitos de outras competições significativas, como Copa do Mundo Feminina, Eurocopa, Jogos Olímpicos de Paris, Campeonato Paulista e Brasileirão.

