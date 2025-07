CBF altera horário de Independência x Humaitá neste sábado pela Série D

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) modificou o horário da partida entre Independência e Humaitá, válida pela Série D do Campeonato Brasileiro. Antes marcado para as 17h deste sábado (13), o confronto será disputado às 19h (horário de Brasília), na Arena da Floresta, em Rio Branco. A mudança foi feita a pedido do Independência, que será o mandante do duelo.

De acordo com o investidor do clube, Dado Ramos, a venda antecipada de ingressos começa nesta quarta-feira (9), às 14h, com valor promocional de R$ 15. A promoção é válida até o meio-dia de sábado (13), em cinco pontos de venda espalhados pela capital acreana.

Confira os locais para compra antecipada: Rede Arasuper (unidades Aviário, Isaura Parente, Tangará e Sobral) e Exuberance Semijoias, no bairro Cerâmica.

No dia do jogo, os ingressos poderão ser adquiridos nas bilheterias da Arena da Floresta a partir de duas horas antes do início da partida. Os valores serão de R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada).