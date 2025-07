Ceará registra primeiro foco de gripe aviária em aves domésticas

O Ceará registrou o primeiro caso de gripe aviária do tipo H5N1 em aves domésticas. O registro ocorreu numa criação de subsistência, em que as aves são produzidas para consumo próprio, em Quixeramobim, no sertão central do estado.

Por meio de nota, a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará (Adagri) informou que a propriedade foi isolada e que as aves foram mortas na manhã da sexta-feira (18/7). A criação passará pelo protocolo de saneamento previsto pelo Plano Nacional de Contingência de Influenza Aviária, do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

Leia também

De acordo com a Agência Brasil, embora o caso só tenha sido divulgado neste sábado (19/7), o Laboratório Federal de Defesa Agropecuário (LFDA), em Campinas (SP), confirmou a ocorrência de H5N1 depois de analisar amostras encaminhadas no dia 8/7. A Adagri também investiga as propriedades num raio de 10 quilômetros do foco para verificar um eventual vínculo com outras criações.

A agência cearense informou que o consumo de carne de aves e ovos armazenados em casa ou em pontos de venda é seguro, porque a doença não é transmitida por meio do consumo. O órgão reitera que não há nenhuma restrição quanto ao consumo.

No Brasil, até o momento, foram detectados 181 casos de influenza aviária, sendo 172 casos em aves silvestres, um em aves comerciais e oito em aves de subsistência, todos controlados.