Celebre o prazer! Dia do Orgasmo: 10 formas de atingir o clímax

Nesta quinta-feira (31/7), o mundo celebra o Dia do Orgasmo, data que, se possível, deve ser comemorada com uma dezena deles — ou não. Porque eis uma novidade: o sexo não precisa ser sobre só sobre o grande “final”, e sim sobre a jornada: a proximidade, a adrenalina, a sensação de pele com pele, e claro, o prazer.

A sexóloga Aline Ambrósio destaca que o orgasmo traz diversos benefícios para a saúde física e mental já bem estabelecidos pela ciência. “Durante o clímax, o corpo libera uma série de neurotransmissores e hormônios, como endorfina, dopamina e ocitocina, que promovem sensação de bem-estar, relaxamento e prazer.”

A profissional aponta que os efeitos podem contribuir para a redução dos níveis de estresse, ansiedade e sintomas depressivos, além de favorecer o sono e aliviar dores.

Apesar disso, a profissional acrescenta que, na hora do sexo, o orgasmo não deve ser uma meta a ser alcançada. “Valorizar o processo é essencial para uma vivência sexual mais saudável e prazerosa. Quando o foco está exclusivamente no orgasmo como resultado, o corpo pode acionar o sistema nervoso simpático — responsável por respostas de alerta e sobrevivência. Esse estado de tensão dificulta o relaxamento necessário para o prazer e, paradoxalmente, pode atrapalhar a chegada ao próprio orgasmo.”

Por outro lado, quando se aprecia o caminho — as sensações, as trocas, a intimidade —, o corpo permanece em estado receptivo, ativando o sistema nervoso parassimpático que, segundo a expert, está ligado ao relaxamento e ao prazer.

Aline acrescenta, ainda, que focar na experiência como um todo torna o momento mais rico e conectado e, consequentemente, aumenta as chances do orgasmo. “E o mais importante: uma relação sexual pode ser plenamente satisfatória mesmo sem o clímax, desde que o processo tenha sido vivido com presença, prazer e conexão.”

10 orgasmos diferentes para você explorar:

Orgasmo em um ménage Encontrar quem está afim de um ménage é o segredo para a transa funcionar para todo mundo. Orgasmo sensorial sem penetração Não é preciso penetração para gozar. Estímulos, como toques suaves, respiração sincronizada, mordidas leves, beijos demorados ou até uma massagem erótica, podem levar o corpo ao êxtase. É um convite para desacelerar e sentir. Orgasmo durante a masturbação a dois Você se toca, a outra pessoa se toca, e vocês se olham. Parece simples, mas a conexão visual e emocional pode ser poderosa. Essa prática traz intimidade, autoconhecimento e muito erotismo, mesmo sem o toque direto do outro. Orgasmo durante uma rapidinha A famosa “rapidinha” pode ser incrivelmente intensa quando existe desejo acumulado. No carro, antes de um compromisso ou no intervalo do almoço, esse tipo de orgasmo une urgência e excitação. Orgasmo em ler e/ou ouvir contos eróticos O orgasmo provocado por estímulos mentais, como a leitura ou a escuta de contos eróticos, pode ser uma experiência profundamente sensorial e subjetiva. Narrativas que descrevem desejos, jogos de poder, fantasias ou cenas envolventes ativam áreas do cérebro ligadas à excitação, ao mesmo tempo em que permitem total liberdade para projetar cenários íntimos e personalizados. Orgasmo com dominação ou submissão No BDSM, o prazer pode vir do controle ou da entrega. Vendas, algemas, ordens, elogios sussurrados e punições leves fazem parte do jogo erótico que, para muitos, proporciona orgasmos mais profundos e emocionais. Orgasmo com brinquedos De vibradores a plugs anais, de cintas a sugadores, os acessórios são ótimos aliados para intensificar o prazer. Em casal ou a sós, essa experiência pode levar a tipos de orgasmo diferentes, mais intensos e, muitas vezes, surpreendentes. Orgasmo realizando sua fantasia mais secreta Colocar uma fantasia em prática pode proporcionar um orgasmo libertador, principalmente para quem achou que nunca viveria essa experiência na prática. Procurar quem tem os mesmos desejos é o segredo para o sucesso do prazer. Orgasmo em silêncio total Gozar sem emitir um som sequer pode parecer impossível, no entanto, muitos descrevem essa prática como um exercício de controle e introspecção. Ideal para momentos em que o segredo precisa ser mantido e o prazer explode por dentro. Orgasmo participando de um gangbang Para quem sente gosta da ideia de ser o centro das atenções, essa experiência pode ser eletrizante. Consentimento, segurança e confiança entre todos os envolvidos são indispensáveis.

