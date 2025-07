Celso Portiolli chora ao relembrar perda do irmão e acidente que mudou sua vida

Neste domingo (20/7), Celso Portiolli compartilhou um relato emocionante no SBT. Comovido pela história de um dos entrevistados, o apresentador não conteve as lágrimas ao relembrar a perda do próprio irmão, além de revelar ter sofrido um grave acidente de ônibus pouco depois. Segundo ele, os episódios marcaram um ponto de virada em sua vida e o fizeram perseguir seu sonho até chegar na televisão.

Enquanto conversava com um dos convidados, Portiolli relembrou a morte precoce do irmão e contou que ficou muito chateado por ter que gravar um programa de rádio no mesmo dia em que recebeu a notícia. Ele explicou que se sentiu sem rumo e achou que não valia a pena se dedicar ao trabalho, já que poderia ser confrontado pela morte de uma hora para outra, assim como aconteceu com seu irmão.

Com vontade de abrir mão de tudo, Celso pegou um ônibus para viajar no mesmo dia em que seu irmão foi enterrado. No entanto, enquanto atravessava a estrada, ele sofreu um grave acidente: “Eu estava no ônibus, viajando, e o ônibus perdeu o controle, era de madrugada, eu estava acordado, e o ônibus virou de lado. Eu fiquei de frente para a rodovia, olhando”, o apresentador lembrou com lágrimas nos olhos.

Portiolli contou que um filme passou em sua cabeça e mudou tudo: “Esse susto que eu levei, me disse o seguinte: você não pode parar por qualquer coisa. A perda é muito forte, mas você tem que continuar, porque você tem um propósito na vida. Você tem opção. Então, Deus me livrou daquele momento muito difícil também pra mostrar que foi de propósito na vida”, o apresentador emocionou o público.