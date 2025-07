Celso Portiolli comove ao prestar apoio a Ratinho após morte da mãe

O apresentador Celso Portiolli, de 58 anos, prestou homenagens neste sábado (26/7) ao seu amigo, o também apresentador Ratinho, 69 anos, em solidariedade ao falecimento da mãe do comunicador, Maria Talarico Massa, que faleceu aos 88 anos neste mesmo dia.

“Meu querido amigo Ratinho, receba meus mais profundos sentimentos pela partida de sua amada mãe, Dona Maria. Que Deus conforte seu coração e de toda a sua família neste momento de dor. Conte com meu carinho e orações”, escreveu Celso.

Morre Maria Talarico Massa, mãe de Ratinho, aos 82 anos

Há sete meses, Portiolli passou pela mesma perda. A mãe do apresentador do “Domingo Legal”, Dibe Said Yunes Portiolli, faleceu aos 98 anos. “Ela foi morar com Deus. Viveu 98 anos, sempre cuidando de todos os seus 12 filhos e sendo tratada com muito amor por todos eles”, escreveu à época.

O falecimento de Dona Maria, como era conhecida, foi anunciado pelo Grupo Massa, grupo de comunicação pertencente ao comunicador. “É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Maria Talarico Massa, mãe do apresentador e empresário Carlos Roberto Massa, o Ratinho, fundador do Grupo Massa. Dona Maria, como era carinhosamente conhecida, parte deixando um legado de amor, fé e dedicação à família, com lembranças de muitos momentos felizes vividos por todos ao seu redor. A memória de Dona Maria seguirá viva em todos aqueles que tiveram o privilégio de conhecê-la e nos corações de todos que a amaram. Seu carinho e sua força serão lembrados para sempre”, diz a nota.