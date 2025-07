Cena de terror: porta arrombada e rastro de sangue após invasão a restaurante

Um ladrão foi morto com um tiro na cabeça após invadir o restaurante Dom Leon, na 112 Sul, em Brasília. O incidente ocorreu por volta das 5h30 da última segunda-feira (7/7). O criminoso entrou pelos fundos do estabelecimento, arrombando uma porta de vidro e danificando a fechadura. A suspeita é que ele tenha escolhido o horário por saber que o restaurante não abre às segundas-feiras. O que ele não imaginava, no entanto, é que os proprietários moram no subsolo do local.

Ação e reação

A tentativa de furto foi interrompida quando a esposa do comerciante ouviu barulhos e, ao verificar as câmeras de segurança, viu o homem encapuzado já dentro do salão. O dono do restaurante, então, pegou um revólver herdado do pai falecido e subiu para realizar o disparo fatal na região da têmpora do bandido.

O rastro do crime

Segundo as imagens de segurança, o invasor foi atingido na cabeça e caiu sobre o balcão do caixa. A cena do crime, porém, mostra um rastro de sangue que se estende do balcão até a porta arrombada, por onde ele havia entrado.

Desdobramentos policiais

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o chamado para a ocorrência só foi feito cerca de uma hora depois, por volta das 7h. Com o suspeito, os policiais encontraram caixas de bombons da marca Lindt, dinheiro e um cartão de transporte em nome de outra pessoa, mas ele não estava armado.

O dono do restaurante foi encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), onde foi autuado por homicídio e por posse irregular de arma de fogo, já que o revólver estava em nome do pai e com o registro vencido. A Polícia Civil considerou que ele pode ter agido em legítima defesa e arbitrou fiança no valor de R$ 800. Após pagar, ele foi liberado ainda pela manhã.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet