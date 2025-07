Cenas de terror! Pit-bull ataca mães e filhas em Pernambuco

Duas mães e suas filhas, de 2 e 3 anos de idade, passaram por um momento de tensão na manhã dessa segunda-feira (28/7) em Iguaracy, no sertão de Pernambuco, ao serem atacadas por um cachorro da raça pit-bull. No momento do ataque, elas estavam aguardando o transporte escolar das crianças.

O caso foi registrado por câmeras de segurança. É possível ver o momento em que o animal aparece em um terreno baldio em frente à casa onde as mulheres e as crianças aguardam o transporte. O pit-bull atravessa a rua e se aproxima das crianças, que logo são puxadas pelas mães.

Leia a reportagem completa no Diario de Pernambuco.

Fonte: Diario de Pernambuco/Metrópoles

Redigido por ContilNet.