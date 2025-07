Lateral do Flamengo, Ayrton Lucas precisou deixar o campo no segundo tempo do duelo contra o São Paulo, no Maracanã, após ter um corte profundo na canela. O jogador se machuchou após dividida Enzo Díaz, do Tricolor Paulista.

Veja o lance: Ayrton Lucas foi substituído logo após o lance. O Flamengo ainda não atualizou a gravidade da lesão do jogador. Flamengo e São Paulo se enfrentam pela 13ª rodada do Brasileirão. No Maracanã, o Rubro-Negro vai vencendo o São Paulo por 1 x 0. Por Metrópoles.