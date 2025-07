Cenas fortes: lutador de MMA desloca mandíbula após vitória no Oktagon 73

No Oktagon, torneio de artes marciais mistas (MMA), uma das vitórias no último evento custou caro para um lutador. A edição 73 da competição foi disputada em Hamburgo, na Alemanha, nesse fim de semana, e o card principal foi iniciado com um embate sangrento. Wahed Nazhand venceu a luta do peso meio-médio, mas antes de finalizar, levou uma cabeçada acidental que resultou na perda de dentes e mandíbula quebrada.

A vitória do lutador afegão foi em cima de Faridun Shokhnazarov, do Tajiquistão, por submissão. O embate durou dois assaltos e a cena chocante ficou reservada para o último round. Apesar da gravidade da situação, Nazhand não deixou a dor atrapalhá-lo, conseguiu reverter uma queda e aplicou uma kimura (golpe de jiu-jítsu que envolve uma chave de braço).

Além da vitória dentro do octógono, Wahed Nazhand também levou o prêmio de Performance da Noite, que o fez embolsar 5 mil euros (mais de R$ 32 mil).

