Cenas fortes: Lutador tem orelha rasgada em combate brutal de boxe sem luvas

A luta co-principal do BKFC 78, evento de boxe sem luvas, no último sábado (12 de julho), terminou de maneira brutal. Durante o segundo round, Gee Perez teve o lóbulo da orelha esquerda rasgado, em uma cena que chocou os espectadores. Com isso, a vitória foi concedida a Andrew Strode. O resultado garantiu a Strode o título interino dos moscas.

Revisão do resultado

O veredito inicial da luta foi dado como “no-contest” (sem resultado). No entanto, a Comissão Atlética do Estado da Flórida revisou o desfecho e atribuiu a vitória a Strode por nocaute técnico, devido à interrupção médica.

Following a wave-off due to ear injury, the Florida Athletic Commission ruled a NO CONTEST in the Co-Main.#BKFC78 | Live NOW on BKFC+ pic.twitter.com/Lz6CBK597V

— Bare Knuckle FC (@bareknucklefc) July 13, 2025