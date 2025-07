Centro de Idiomas da Ufac lança curso de português exclusivo para comunidade surda

A Universidade Federal do Acre (Ufac) está com inscrições abertas para o curso “Português Escrito para Surdos”, promovido pelo Centro de Idiomas e voltado exclusivamente à comunidade surda. A formação tem como objetivo desenvolver a escrita em língua portuguesa de forma acessível e inclusiva.

As aulas serão presenciais, realizadas no campus-sede em Rio Branco, às segundas-feiras, das 14h30 às 17h30, com início em 7 de julho e término previsto para 10 de novembro de 2025. Todas as aulas contarão com apoio de dois intérpretes de Língua Brasileira de Sinais (Libras).

O curso será ministrado pela professora doutora Ivanete Freitas, do Centro de Educação, Letras e Artes (Cela), e faz parte das ações do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI). Para obtenção do certificado de extensão universitária, é necessário cumprir ao menos 75% de frequência.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até às 18h do dia 7 de julho, exclusivamente pelo site idiomasufac.com.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected], pelo WhatsApp (68) 9262-6189 ou pelo Instagram @idiomas.ufac.