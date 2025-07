CEO é afastado do cargo após suposta traição viralizar em show do Coldplay

A semana não foi fácil para Andy Byron, CEO da Astronomer. Após ser flagrado abraçado com a amante, Kristin Cabot, diretora de RH da empresa, durante um show do Coldplay, o executivo foi afastado do cargo. Além dos problemas que deve estar enfrentando com a esposa, Byron agora enfrenta as consequências profissionais: a empresa confirmou o afastamento e prometeu novos desdobramentos nos próximos dias.

Após a circulação de uma falsa declaração atribuída a Byron, a Astronomer, companhia de inteligência artificial, decidiu se manifestar oficialmente em um comunicado no Linkedin: “Pete DeJoy, cofundador e diretor-executivo de produto, está provisoriamente ocupando o cargo de CEO, porque Andy Byron foi suspenso. Vamos compartilhar mais detalhes conforme for apropriado nos próximos dias”, afirmaram.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Andy Byron Reprodução YouTube Andy Byron e Kristin Cabot grudadinhos em show do Coldplay Reprodução redes sociais/ montagem Vocalista do Coldplay flagra suposta traição Reprodução/TikTok @instaagraace Voltar

Próximo

Ainda no LinkedIn, a empresa já havia se pronunciado, informando que iniciou uma investigação formal para esclarecer o caso, além de negar a falsa declaração atribuída a Byron: “A Astronomer está comprometida com os valores e a cultura que nos guiaram desde a nossa fundação. Espera-se que nossos líderes estabeleçam o padrão de conduta e responsabilidade”.

A polêmica começou quando Andy Byron e Kristin Cabot, até então rostos anônimos, foram flagrados abraçados em um momento íntimo durante um show do Coldplay nos Estados Unidos. Em apresentações e jogos, é comum que a “kiss cam”, câmera que destaca casais na plateia, incentive um beijo. No entanto, ao perceberem que estavam sendo filmados agarradinhos em coma de romance, os dois se afastaram rapidamente e tentaram esconder o rosto.

O vocalista da banda, Chris Martin, chegou a brincar dizendo que o casal estava tendo um affair ou era apenas muito tímido. O vídeo viralizou, e a identidade dos dois acabou sendo revelada: ambos trabalham na mesma empresa, mas são casados com outras pessoas, o que reforçou a suspeita do cantor. Até o momento, nenhum dos dois se pronunciou sobre o caso.