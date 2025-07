CEO e suposta amante podem processar organização do show do Coldplay? Entenda!

De desconhecidos a protagonistas de um escândalo: Será que Andy Byron, CEO da Astronomer, e Kristin Cabot, diretora de RH da empresa, podem processar a organização do show do Coldplay após serem flagrados juntos e expostos em uma suposta traição? Para responder essa dúvida, o portal LeoDias ouviu um advogado e te conta todos os detalhes deste caso!

Segundo Tiago Juvêncio, advogado especializado em direito empresarial, até seria possível que Byron e Cabot tentassem um processo por violação de privacidade ou difamação contra a organização do evento, mas as chances de vitória são baixas: “Eventos públicos têm expectativa reduzida de privacidade, e os ingressos geralmente incluem consentimento para filmagens”, explica o especialista.

Além disso, Juvêncio explica que, para o processo ter chance de sucesso, seria necessário provar que a organização do evento agiu com intenção de causar dano ou expor fatos privados, o que não parece ser o caso. Já a repercussão das imagens, acompanhadas de comentários insinuando um affair entre os dois, poderia até ser questionada judicialmente, caso a divulgação fosse considerada ofensiva.

Além disso, o especialista explica que a responsabilidade poderia ser dividida entre diferentes partes, como a organização do evento e a equipe de produção. Já o Coldplay e Chris Martin teriam pouca ou nenhuma responsabilidade, a não ser que houvesse alguma prova de má intenção no comentário feito pelo cantor, quando ele apontou o suposto affair após perceber que Byron e Cabot tentavam se esconder da câmera.

Agora, quando o assunto é o ambiente de trabalho, Juvêncio explica que sim: Um relacionamento entre o CEO e a chefe do RH pode ser visto como um conflito de interesses e afetar negativamente a imagem da empresa, o que justificaria a adoção de medidas disciplinares. No entanto, ele ressalta que qualquer ação precisa ser tomada com total imparcialidade.