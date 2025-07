César Tralli e sogra trocam mensagens de carinho: “Obrigada por amar minha filha”

O jornalista da Globo publicou um vídeo emocionante em que aparece abraçando a sogra, que completou 82 anos

Helô Pinheiro completou 82 anos de idade nesta segunda-feira (7/7) e recebeu inúmeras mensagens de carinho nas redes sociais, em especial do genro, o jornalista César Tralli, que compartilhou um vídeo pra lá de especial em seu Instagram. Na gravação, a mãe de Ticiane Pinheiro se declara e enaltece o marido da filha.

“Eu amo vocês de montão. Obrigada por ser meu genro, amar minha filha, tratá-la tão bem e tão bem às suas filhas. Obrigada, que Deus o abençoe”, declarou Helô, enquanto abraçava César. Ele retribuiu: “Obrigado por ser esse exemplo de mãe, de sogra, de tudo. A gente te ama demais. Parabéns. Também te amo.”

Veja as fotos César Tralli e Helô PinheiroReprodução: Instagram @cesartralli Helô Pinheiro e César TralliReprodução / Instagram Helô Pinheiro, a eterna “Garota de Ipanema”, completou 82 anos de idade nesta segunda (7/7)Reprodução Instagram Helô Pinheiro, a eterna “Garota de Ipanema”, completou 82 anos de idade nesta segunda (7/7)Reprodução Instagram Helô Pinheiro, avó de Rafa Justus, na festa de renovação de votos de Roberto Justus e Ana Paula SiebertPortal LeoDias

Ainda na legenda do post, o apresentador do Jornal Hoje, da TV Globo, complementou: “Minha sogra! Que privilégio! A Eterna Garota de Ipanema. 82 anos hoje… com uma energia incrível. Muito amada e admirada por todos nós da família. Merece todos os beijos e abraços, todos os elogios e agradecimentos. Te amo, @helopinheiro1.”

Ticiane Pinheiro também aproveitou a data para homenagear a mãe. Em seu Instagram, a apresentadora fez uma publicação emocionante para a eterna “Garota de Ipanema”, que inspirou a clássica canção de Tom Jobim e Vinicius de Moraes.

“Hoje o dia é todinho dela: minha mãezinha, minha inspiração, meu ídolo, meu exemplo. A mulher mais especial, linda, de coração gigante, batalhadora e trabalhadora que eu conheço. Mamãe é ligada no 220, faz tudo ao mesmo tempo, resolve as coisas dela e as dos outros rapidamente, quer ajudar todo mundo e leva apenas 5 minutos para qualquer pessoa se apaixonar por ela. Ela é de uma educação e generosidade sem igual. Te amo muito e desejo que você tenha muita saúde para continuar dançando e encantando todos à sua volta, trabalhando com comunicação, que é o que você ama e faz muito bem, e cuidando da família como uma super provedora e leoa, como sempre fez! Viva 07/07, viva Helô Pinheiro!!! Muita saúde, amor, alegrias, sucesso e sonhos realizados”, escreveu.