Chá de 2 plantas reduz inchaço e ajuda no controle da pressão arterial

Conforme a nutricionista Isabella Vorccaro, os chás são considerados “verdadeiros elixires da natureza” desde os tempos mais remotos. “Na tradição oriental, especialmente na medicina tradicional chinesa e no Ayurveda, as infusões sempre foram utilizadas como instrumentos de cura e equilíbrio energético”, descreve.

A especialista explica que os chás podem modular inflamações, apoiar o sistema imune, melhorar a digestão e promover o bem-estar físico. Ela reforça: “Muitos dos ingredientes usados estão à disposição na cozinha de casa”.

A seguir, Isabella lista os benefícios da bebida à base de hibisco com cavalinha.

O hibisco traz na composição antocianinas, compostos antioxidantes

A cavalinha tende a ajudar quem enfrenta retenção de líquidos

O chá à base das duas plantas soma propriedades diuréticas

O chá de hibisco é um grande aliado para combater a retenção de líquidos

O chá de cavalinha apresenta ação desintoxicante, diurética e anti-inflamatórias

A nutricionista menciona que esse chá é indicado para quem enfrenta a retenção de líquidos. A infusão dispõe de ação detox e contribui para o equilíbrio renal, além de amenizar a celulite.

“Os chás, além de acessíveis, são formas suaves, porém poderosas de incluir terapias integrativas no dia a dia”, defende.

Modo de preparo do chá

1 colher de sopa de flores secas de hibisco

1 colher de sopa de cavalinha seca

300 ml de água quente

Segundo Isabella, deve-se adicionar as ervas à água quente. Em seguida, tampe e deixe em infusão por 10 minutos. Ela aconselha coar antes beber. O chá pode ser consumido morno ou gelado.

Benefícios do chá

Quanto aos benefícios da infusão, a nutricionista ressalta que o hibisco é rico em antocianinas, compostos antioxidantes que ajudam na proteção celular, controle da pressão arterial e redução da gordura corporal.

Com relação à cavalinha, Isabella Vorccaro enfatiza: “É uma planta diurética e remineralizante, excelente para quem sofre com retenção hídrica, inchaço e precisa de apoio na saúde renal e da pele”. Na avaliação da especialista, as duas ervas auxiliam na desintoxificação natural do organismo e no combate à celulite. “Promovem leveza e bem-estar”, frisa.

