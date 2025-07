Chanel exibe novo filme com Wagner Moura no Museu do Louvre em Paris

A Chanel vai exibir gratuitamente o filme O Agente Secreto, estrelado por Wagner Moura, no encerramento do festival Cinéma Paradiso, que acontece no Museu do Louvre, em Paris. A sessão do novo longa-metragem do cineasta brasileiro Kleber Mendonça Filho (Bacurau) ocorrerá ao ar livre e marca a estreia pública da obra, com apresentação do próprio diretor. Vale ressaltar que o Louvre está com sua primeira exposição inteiramente dedicada à moda em cartaz até 24 de agosto.

Programação do festival

A programação de quatro dias, realizada pelo grupo de cinema independente francês MK2, começou em 2 de julho e inclui um longa por noite. A curadoria, que apresenta trabalhos que dialogam com a moda, conta com filmes como As Virgens Suicidas (1999), longa de Sofia Coppola — embaixadora da Chanel — que chegou às telonas há 25 anos e abriu o evento.

Com ingressos gratuitos, que são disponibilizados por meio de uma loteria on-line, o festival também exibiu Amor à Flor da Pele (2000), do diretor Wong Kar-Wai, em 3 de julho, e, na sexta-feira (4 de julho), o clássico Twin Peaks: Os Últimos Dias de Laura Palmer (1992), do renomado cineasta David Lynch, que faleceu em janeiro deste ano.

Além dos filmes, o festival ocupa o Cour Carré, um dos principais pátios do museu, com shows e gastronomia. O projeto estreou em 2013 e ocorre de graça desde 2019, quando mudou para o Louvre e se tornou aberto ao público. A Chanel já havia participado do evento, mas agora estreia como apoiadora no novo endereço.

Chanel e o cinema

Seja apoiando iniciativas ou produzindo figurinos, a Chanel tem uma relação de longa data com o cinema, com um setor próprio dedicado ao diálogo com a “sétima arte”. Looks da grife aparecem em Priscilla, de Sofia Coppola, e em Spencer, drama biográfico baseado na princesa Diana, estrelada pela atriz e embaixadora da casa Kristen Stewart.

“Convidar o público a descobrir ou redescobrir filmes na tela grande, no coração de locais icônicos de Paris, naturalmente se alinha à crença da Chanel de que o cinema deve ser uma experiência de encantamento e compartilhamento”, comentou a chefe global de relacionamento de moda e cinema da maison, Elsa Heizmann, ao WWD.

O Agente Secreto, com Wagner Moura

Filme que encerra a programação do Cinéma Paradiso Louvre 2025, O Agente Secreto é o mais novo trabalho de Kleber Mendonça Filho, conhecido por títulos como Bacurau e Aquarius. Ambientado nos anos 1970, com Wagner Moura no papel principal, o longa-metragem recebeu prêmios nas categorias Melhor Diretor e Melhor Ator no Festival de Cannes, onde estreou em maio.

O lançamento nos cinemas brasileiros está previsto para 6 de novembro. Também integram o elenco nomes como Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone e o ator alemão Udo Kier.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.