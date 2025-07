Charli XCX e George Daniel, do The 1975, se casam

Um vídeo viralizou nas redes sociais mostra Charli XCX e George Daniel, vocalista da banda The 1975, se casando. No vídeo, o casal aparece posando com suas famílias em trajes de casamento foi compartilhado no X, antigo Twitter.

A cantora pode ser vista usando um vestido branco tomara que caia com um tecido franzido envolvendo a cintura. Seu cabelo estava solto e ela carregava um buquê branco com um laço branco preso no cabelo.

Charli xcx & George Daniel are now married. pic.twitter.com/ict5F69ngj — Pop Crave (@PopCrave) July 19, 2025

Não está claro quando a filmagem foi feita, mas em junho houve rumores de que o casal havia se casado quando Daniel se referiu a Charli como sua “esposa” em uma postagem no Instagram.

O baterista de 1975 compartilhou uma foto da capa verde-brilhante do álbum Brat, escrevendo: “Que campanha, que álbum, que vida, que esposa”.

Charli anunciou seu noivado pela primeira vez em novembro de 2023 em uma postagem agora excluída no Instagram que incluía fotos de um anel de noivado, escrevendo: “Charli XCX e George Daniel transando para sempre!!!”

Charli XCX

Uma fonte disse ao The Sun no início deste mês que o casal planejava uma cerimônia na Sicília.

“Charli e George se apaixonaram pela Sicília e sabiam que queriam se casar lá”, disse a fonte. “É incrivelmente isolado e romântico. Não haverá economia. Está custando dezenas de milhares de libras e, visualmente, será hipnotizante. Charli e George disseram que queriam uma festa enorme e que não há restrições quanto ao horário de fechamento do bar, então a festa pode durar a noite toda.”