“Chaves” e “Chapolin” chegam ao Globoplay e Multishow após acordo da Globo com a Televisa

Os fãs dos clássicos seriados mexicanos “Chaves” e “Chapolin” ganharam mais uma opção para assisti-los no Brasil. A Rede Globo anunciou a aquisição dos direitos de exibição dos programas, que passarão a integrar o catálogo do Globoplay e da TV por assinatura. A partir do dia 21 de julho, ambos estarão disponíveis na plataforma de streaming.

A veiculação foi possível por meio de um acordo feito com a Televisa, detentora dos direitos das produções, onde serão disponibilizados 176 episódios, sendo 88 de cada, com a opção de áudio dublado ou original em espanhol com legenda em português.

Chaves e Dona Florinda; na vida real, Roberto Gómez Bolaños e Florinda Meza foram um casal
Elenco principal de "Chaves"
Chaves volta à programação do SBT

No Multishow, que entre 2018 e 2020 exibiu por dois anos os seriados na TV por assinatura, voltam a veicular as obras no dia 4 de agosto, sempre de segunda a sexta, a partir das 10h30.

A Prime Vídeo também anunciou no mês passado a chegada dos títulos no streaming. Mais de 500 episódios de “Chaves” e “Chapolin”. A primeira leva entra no catálogo no dia 21 de julho, com o herói de roupas vermelhas; já o menino órfão mais famoso da vila faz sua reestreia em 28 de julho.

Atualmente “Chaves” pode ser assistido no canal aberto do SBT em três horários: às 13h35 e às 21h50, durante a semana, e aos domingos, às 9h30. Com as mudanças na grade da emissora nas últimas semanas, “Chapolin” deixou de ser exibido.