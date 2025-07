“Chaves”: quais atores e atrizes do seriado mexicano já morreram

A série “Chesperito: Sem Querer Querendo” tem despertado o interesse do público sobre os bastidores da vida dos atores do seriado “Chaves” e um assunto que sempre está nas rodas de conversa é “quem morreu” ou “quem ainda está vivo”.

Entre os atores e atrizes do elenco principal, somente quatro estão vivos: Florinda Meza, que interpretou a Dona Florinda; María Antonieta de las Nieves, que fez Chiquinha; Carlos Villagrán, que viveu Quico, e Edgar Vivar, que fez o papel de Seu Barriga.

A sétima e última temporada teve 49 episódios produzidos e foram exibidos originalmente no México entre 29 de janeiro de 1979 e 7 de janeiro de 1980. No Brasil, o seriado é até hoje transmitido pelo SBT e constantemente entra e sai da grade da emissora.

Lançado originalmente no México em 1973, parte do seu elenco, incluindo Roberto Gómez Bolaños (Chaves), já morreu. Veja a lista:

Roberto Gómez Bolaños

Roberto Gómez Bolaños, que interpretou Chaves, morreu em 2014 • Divulgação

O protagonista e intérprete de Chaves, Chapolin Colorado e Dr. Chapatín, criador do seriado, morreu em 28 de novembro de 2014, aos 85 anos. O ator e humorista teve uma parada cardíaca em sua casa em Cancún, no México. A saúde dele já estava frágil, segundo informações dos familiares, e que ficava deitado na cama o tempo todo, com acompanhamento de profissionais 24 horas por dia.

Dois dias antes de morrer, ele havia escrito uma mensagem em sua conta do Twitter (hoje X) declarando seu amor pelo Brasil.

Raúl ‘Chato’ Padilla

Raúl Padilla ficou famoso pelo papel de Jaiminho, o carteiro do seriado “Chaves” • Divulgação

Raúl ‘Chato’ Padilla, famoso pelo papel de Jaiminho, o carteiro, e o Delegado Morales no seriado Chespirito, morreu em 1994, aos 75 anos, devido a um infarto agudo do miocárdio. Ele era casado e teve três filhos.

Rubén Aguirre

Rubén Aguirre interpretou o Professor Girafales no seriado “Chaves” • Reprodução

Rubén Aguirre, que interpretou o querido Professor Girafales, morreu em 17 de junho de 2016, aos 82 anos, devido a complicações de pneumonia. Ele era casado há 54 anos com Consuelo de Los Reyes Medellín e deixou dois filhos.

O ator e a esposa haviam sofrido um acidente de carro em 2007 e os dois passaram a usar cadeiras de rodas. Ela, inclusive, perdeu uma perna no acidente. Já Rubén precisou passar por algumas cirurgias.

No dia 15 de junho de 2015, o intérprete do Professor publicou uma mensagem no Twitter pedindo ajuda financeira para cobrir os gastos com “sérios problemas de saúde” e reivindicava ajuda médica a uma associação de atores mexicanos.

Ramón Valdés

Ramón Valdéz interpretou Seu Madruga no seriado “Chaves” • Divulgação

Ramón Valdés, que deu vida ao icônico Seu Madruga, morreu em 9 de agosto de 1988, aos 63 anos, oficialmente devido a uma parada cardiorrespiratória, câncer de coluna e de próstata. Ele tinha três filhos e foi um dos primeiros atores do seriado a partir.

Miguel Valdés, neto do ator, publicou um vídeo em uma rede social em 2025 e disse que a razão da morte do avô foi um câncer no estômago. Os médicos decidiram fazer uma cirurgia, mas a doença se espalhou para a medula óssea, o que causava muitas dores. “Foi por uma doença que a maior parte dos [integrantes da família] Valdés morreu, o câncer”, disse.

O neto também informou que Ramón desenvolveu um tumor na parte baixa das costas e os médicos passaram apenas a medica-lo para que pudesse ter uma boa qualidade de vida em seus últimos momentos.

Angelines Fernández

Angelines Fernández interpretou Dona Clotilde, a famosa Bruxa do 71 • Divulgação

Angelines Fernández, a atriz que interpretou Dona Clotilde, a famosa Bruxa do 71, morreu em 25 de março de 1994, na Cidade do México, aos 71 anos, devido a um câncer no pulmão, problemas de condução cardíaca e insuficiência respiratória e insuficiência renal crônica. Ela deixou uma filha.

Ela e Ramón eram muito amigos na vida real e, antes de morrer, expressou seu desejo de ser enterrada junto com ele. O desejo dela foi atendido e o corpo de Angelines hoje está no Panteón Mausoleos del Ángel, no mesmo túmulo do amigo.

Horácio Gómez Bolaños

Horácio Goméz Bolaños vivia Godinez e era irmã de Roberto Bolaños • Reprodução

Horácio Gómez Bolaños, que interpretou Godinez, morreu repentinamente em 21 de novembro de 1999, aos 69 anos, devido a um infarto. O ator e roteirista era muito reservado quanto à vida pessoal e não há informações sobre sobre ter sido casado ou não, mas ele tinha uma filha.

O corpo de Horácio foi cremado e as cinzas dele ficaram na paróquia Madre de Dios de Czestochowa, em Naucalpán, no México.