“Chef de Alto Nível”: Ana Maria Braga se emociona ao falar de avó de participante

Ana Maria Braga não conseguiu segurar a emoção durante o “Chef de Alto Nível”, exibido na noite da última terça-feira (22/7), na Globo. É que a apresentadora do reality culinário contou ao participante Luiz Lira que a avó dele, Quitéria, trabalhou por muitos anos com ela no programa “Note e Anote”, da Record, como assistente de cozinha.

“Você sabe que nem nos meus mais remotos sonhos, eu imaginaria um dia estar falando com o neto da Quitéria. Sua avó foi uma pessoa muito importante na minha vida. Me deu uma força danada quando eu comecei na Record. A gente cozinhava com quase isso que você tem aqui, porque não tinha cozinha quando eu fui para lá. E ela foi meu braço direito para que eu conseguisse realizar algumas coisas”, disse a titular do “Mais Você”, com a voz embargada, ao se aproximar da bancada de Luiz.

Segundo o técnico de gastronomia de 35 anos, a avó e a Ana Maria Braga são responsáveis pela sua carreira na gastronomia. “Eu fico muito feliz. E graças a ela e a você que, hoje, eu estou aqui”, reconheceu.

Logo depois, Luiz Lira apontou como a avó lhe serviu de inspiração: “A gastronomia entrou na minha vida através da minha avó, quando ela trabalhava na cozinha de apoio da Ana Maria Braga. Eu fui vendo tudo aquilo, essa magia que ela fazia com o alimento. Estou aqui hoje por ela também, por essa linda profissão que ela me ofereceu”.