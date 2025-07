Chef de Alto Nível: Participante quebra regra e causa climão durante prova

O clima esquentou no terceiro episódio do reality Chef de Alto Nível, que colocou os participantes sob pressão com uma prova decisiva e terminou com três eliminações. A fase classificatória, responsável por definir os cinco competidores que avançam no programa, começou com um contratempo que abalou os ânimos da cozinha: uma infração às regras logo na primeira prova.

A proposta era preparar um “prato estrelado” no ambiente do porão, utilizando um número restrito de utensílios — apenas uma panela, uma cumbuca, uma faca e uma colher. Mas Lucas Correia ignorou a limitação e acabou levando uma bronca firme de Jefferson Rueda.

Lucas Correia, participante do reality culinário da TV Globo, Chef de Alto Nível

“Você entendeu a regra do jogo, de utensílio? O que você tinha que usar? Uma panela para cozinhar”, questionou o chef, visivelmente incomodado com a atitude do participante. Em sua defesa, Correia justificou que usou uma frigideira “no calor da emoção”, mas a justificativa não impediu o desconforto que se espalhou entre os demais concorrentes.

A atitude do competidor fez com que Rueda inspecionasse todas as bancadas, recolhendo qualquer item proibido. A medida reforçou o clima tenso entre os cozinheiros. Mesmo assim, Lucas conseguiu escapar da eliminação, enquanto outros três colegas não tiveram a mesma sorte e foram cortados da disputa.