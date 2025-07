Chefe do DM do Flamengo é demitido após polêmica com De La Cruz

José Luiz Runco não é mais o chefe do departamento médico do Flamengo. O dirigente foi mandado embora do cargo após uma mensagem vazada de um grupo de WhatsApp de torcedores do clube a qual expôs a condição física de Nicolás De La Cruz, a quem descreve ter uma “lesão crônica e irreparável”.

A forma como o médico tratou da condição física e expôs o uruguaio irritou os jogadores do Flamengo. Hoje cedo, a assessoria de imprensa do futebol do clube havia emitido uma nota para deixar claro que Runco não trabalhava no dia a dia do elenco profissional.

O Portal LeoDias procurou novamente a assessoria do futebol do Flamengo após a notícia da demissão de Runco ser divulgada pelo jornalista Bruno Castanha. Questionado, o assessor informou que o assunto era de “responsabilidade do departamento institucional do clube”.

Nossa reportagem, então, procurou a assessoria do institucional do Flamengo que, até o momento, não confirmou a demissão do dirigente.

Leia a nota divulgada pelo Flamengo na manhã desta quarta-feira (23/7)

“A Diretoria de Futebol do Clube de Regatas do Flamengo esclarece que a mensagem vazada recentemente não foi escrita por nenhum dos cinco médicos que integram o departamento do futebol profissional: Fernando Sassaki (ortopedista e chefe do setor), Luiz Macedo (cardiologista), Dieno Portella (ortopedista), Vitor Pereira (ortopedista) e Bruno Hassel (radiologista). Como é de conhecimento público, são esses profissionais os responsáveis pelo atendimento diário aos atletas em treinamentos, jogos e viagens, além de levarem de forma constante e transparente todas as informações de interesse da imprensa e da torcida.

A Diretoria de Futebol reitera que não comentará especulações e manterá seu foco única e exclusivamente em preservar o alto nível de performance e concentração que levaram o Clube, neste primeiro semestre, ao melhor desempenho entre todos no cenário nacional.

O Flamengo seguirá trabalhando com seriedade, buscando seus objetivos esportivos, cuidando tecnicamente da saúde de seus atletas, investindo em uma equipe de alto nível e reforçando seu elenco com jogadores do padrão de Seleção.”

Entenda toda a polêmica

Uma conversa no grupo de WhatsApp chamado “Flamengo Barra” revelou mensagens do chefe do departamento médico do clube, José Luiz Runco, comentando a ausência do jogador no clássico contra o Fluminense, no último domingo (20/7). Segundo ele, De La Cruz tem uma “lesão crônica e irreparável”.

Runco ainda fez críticas à antiga gestão rubro-negra, responsável pela contratação do atleta. Na mensagem, compartilhada pelo Globo Esporte, o médico afirma:

“Prezado João. Boa tarde. Vou tentar passar a situação do De la Cruz. Jogador comprado em outra gestão, sem a menor condição, pois apresenta uma lesão crônica e irreparável no joelho direito, e uma lesão também no joelho esquerdo. Como somos bípedes, temos dificuldades de equilíbrio e equilíbrio muscular se algum membro já estiver afetado. Estamos tentando fazer o possível para que ele possa participar, mas é muito complicado. E, quanto a venda, só se houver algum clube que tenha interesse por outro motivo e não para jogar futebol competitivo”.

O estafe de De La Cruz rebateu as alegações em nota enviada ao Globo Esporte:

Fomos pegos de surpresa com esta declaração do Diretor Médico do clube. Primeiramente, não é uma atitude correta, nem ética, de um profissional que já passou pela Seleção. Vamos procurar entender com o clube se esse posicionamento é do médico individualmente ou do clube como instituição e, logo, analisaremos as medidas cabíveis a serem tomadas. Agora gostaríamos de iluminar outros fatos públicos e notórios. Na temporada de 2024, Gerson e Fabrício Bruno, foram os dois jogadores de linha que mais atuaram pelo Flamengo, 56 jogos cada um. Nenhum dos dois tinha vaga constante na Seleção na época. Nico, na temporada de 2024, atuou 41 jogos pelo Flamengo e 8 jogos pela seleção do Uruguai, sendo titular absoluto na Copa América. Ficou fora apenas um jogo devido a uma suspensão por cartão. Totalizando 49 partidas. Sete jogos a menos que Fabricio Bruno e Gerson. Isso sem contar a ausência em viagens a serviço da Celeste.