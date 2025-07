Chega de complexo de vira-lata: um país soberano não se ajoelha

Lula está sob intensa pressão para que negocie com Trump ao invés de enfrentá-lo no caso do tarifaço. Mas se negocia com quem quer negociar, e Trump não quer.

O que Trump quer é Bolsonaro livre, podendo se candidatar a presidente na eleição do próximo ano.

Acontece que Bolsonaro está inelegível até 2030. E mais tempo ficará inelegível se for condenado por golpe de estado e outros crimes.

Trump bateu na porta errada. No Brasil democrático, a Justiça é um Poder autônomo. É ali que a sorte de Bolsonaro será decidida, e não no Palácio do Planalto, onde Lula governa.

Dorme numa gaveta da Casa Branca desde maio a proposta de Lula sobre a taxação de produtos brasileiros. À época, a taxação era de 10%. Subiu para 50%. É a mais alta do mundo.

A proposta de Lula nunca foi respondida, e nem será.

Trump quer simplesmente impor ao Brasil a sua vontade.

Um país soberano não se ajoelha diante de outro. Vai à luta, se for preciso.

Chega de complexo de vira-lata.

A tornozeleira eletrônica que Bolsonaro agora carrega é uma prova de que o Brasil não é o país do futuro, como se dizia antigamente, mas do presente do qual nos orgulhamos.