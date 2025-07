Chelsea abre o placar na decisão com Cole Palmer. Siga ao vivo

Na tarde deste domingo (13/7), Chelsea e PSG se enfrentam pela final da Copa do Mundo de Clubes. Os ingleses chegam à decisão após vitória por 2 x 0 contra o Fluminense. Já a equipe de Paris, se classificou depois de golear o Real Madrid por 4 x 0.

No mata-mata, o Chelsea venceu o Benfica, por 4 x 1, em jogo que contou com paralisação e, ainda, prorrogação. Na sequência, despachou Palmeiras, por 2 x 1, e Fluminense, por 2 x 0. Contra o clube carioca, João Pedro, revelado pelo clube carioca, marcou os gols.

O PSG tem a melhor campanha do Mundial: perdeu apenas uma vez e levou um único gol. Nas oitavas, goelada para cima do Inter Miami, de Messi e Suárez, por 4 x 0, passou pelo Bayern de Munique, por 2 x 0, e, nas semifinais, novamente uma goleada por 4 x 0, desta vez contra o Real Madrid.

Primeiro tempo

Diferentemente do que se imaginava, quem tomou a iniciativa do jogo foi o Chelsea, que mesmo sem criar chance clara de gol, era quem comandava as ações da partida.

Aos oito minutos, João Pedro recebeu dentro da área e , de primeira, ajeitou de letra pra Cole Palmer bater muito próximo do gol de Donnarumma.

Aos 18 minutos, foi a vez do PSG chegar com perigo, Doué recebeu na entrada da área, cortou para esquerda e bateu para boa defesa de Robert Sánchez.

Aos 22 minutos, Cole Palmer recebeu de Malo Gusto e sem muita força, bateu de esquerda para abrir o placar na decisão.