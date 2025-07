Chelsea atropela o PSG e é campeão da Copa do Mundo de Clubes

O Chelsea surpreendeu e aplicou um categórico 3 a 0 sobre o PSG para conquistar o título da Copa do Mundo de Clubes. Cole Palmer foi o grande destaque da partida, com dois gols e uma assistência, no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA). O terceiro gol foi marcado pelo brasileiro João Pedro.

A surpresa não se deu pela conquista em si, mas pela diferença entre as equipes, especialmente no primeiro tempo, quando o clube britânico resolveu a parada. O PSG, acostumado a aplicar grandes goleadas, provou do seu próprio veneno com um Chelsea agressivo na marcação da saída de bola e com seus atacantes em tarde inspirada.

Os 81 mil torcedores presentes viram um “Cold” Palmer decisivo, marcando dois gols de forma muito semelhante: bola na entrada da área pela direita, corte pro meio e chute colocado no canto. O meia-atacante ainda deu uma assistência para a cavadinha de João Pedro, que marcou o terceiro. Tudo isso antes do intervalo.

O segundo tempo foi mais equilibrado. O calor escaldante e o desgaste físico tornaram o jogo mais truncado e brigado, com poucas chances claras de gol para ambos os lados.

Com a conquista, o Chelsea atinge uma marca histórica: o clube inglês se tornou campeão de todas as competições que disputou. E na nova Copa do Mundo de Clubes da Fifa, entra para a história como o primeiro campeão do novo formato.

Veja o vídeo: