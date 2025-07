Chloé revive a Paddington Bag, queridinha das it girls nos anos 2000

Quem era fã do estilo boho das it girls dos anos 2000 vai se alegrar com a novidade: a grife francesa Chloé está relançando um dos maiores ícones da época, a Paddington Bag. Com seu característico cadeado em destaque, a bolsa retorna duas décadas depois e já aparece no guarda-roupa de nomes como Alexa Chung, Daisy Edgar-Jones e Rachel Sennott.

A bolsa Paddington foi o acessório de destaque do desfile da Chloé na Semana de Moda de Paris de 2025

Acessório ícone do estilo boho

Criada por Phoebe Philo, diretora criativa da marca à época, a peça foi apresentada pela primeira vez no desfile de primavera/verão de 2005. Com design em couro e um cadeado maximalista, a bolsa rapidamente se tornou objeto de desejo entre fashionistas como Mischa Barton, Lindsay Lohan e Kate Moss.

Desfile de primavera da Chloé em 2005

Atriz Michelle Trachtenberg usando bolsa Paddington

Katy Perry, em 2009, com bolsa Paddington dourada

O acessório despojado se destaca pela praticidade e autenticidade. As bolsas Paddington eram vistas nos ombros ou cotovelos das celebridades nas mais diversas ocasiões, como tapetes vermelhos ou compondo o street style do dia a dia.

Neste ano, durante o desfile de outono/inverno na Semana de Moda de Paris, a atual diretora criativa da Chloé, Chemena Kamali, trouxe a Paddington de volta às passarelas. Embora o design original tenha sido preservado, o grande diferencial da nova versão está na leveza: a bolsa foi redesenhada para eliminar o incômodo peso do cadeado, uma das principais críticas à peça na época em que estava no auge.

Alexa Chung desfilou o acessório como parte da coleção outono/inverno 2025/26 na Semana de Moda de Paris

Rachel Sennott combina look com Paddington Bag no Sundance Film Festival 2025

Atriz Daisy Edgar-Jones usando bolsa Paddington da Chloé em janeiro de 2025

A volta do boho como tendência

A grife francesa foi uma das grandes responsáveis por reviver a estética no ano passado, com os looks boho chic desfilados na Semana de Moda de Paris. Elementos como babados, rendas, tecidos fluidos e esvoaçantes marcaram a coleção de inverno 2024/25 da Chloé.

Silhuetas fluidas também contribuem para a estética boho chic

Os tons terrosos marcaram a passarela

Babados são elementos marcantes do estilo boho

A proposta boho chic é marcada pela mistura de tecidos fluidos e estampas florais, além de rendas delicadas que remetem ao romantismo vintage. Blusas e saias que apresentam esse trabalho manual acrescentam elegância e personalidade ao visual, por exemplo.

Para complementar o look boêmio, a estética folk, caracterizada pela exuberância de texturas, cores e materiais, é essencial. Franjas em bolsas e botas, assim como acessórios em tons terrosos e repletos de pedrarias coloridas, criam uma conexão direta com a tendência.

Em 2025, o estilo segue em alta em um mix com peças da cultura western — como as botas country e os cintos com fivelas maximalistas. O interesse em torno da Paddington Bag também contribui para a consolidação da tendência como uma das principais para o ano. No TikTok, vídeos falando sobre a bolsa têm viralizado, resultando no aumento da procura e dos preços de revenda do acessório.

Inspire-se em looks com a estética boho

As camisas estilo bata podem ser combinadas com cintos grossos e calça jeans

Combinação de short de babados, maxi cinto e botas

O look all jeans também entra na estética boho, basta caprichar nos acessórios como cintos e colares

Os tons terrosos são marcantes na tendência boho chic

Looks que se enquadram nessa tendência são frequentemente vistos em festivais de música, pois misturam descontração e autenticidade

As rendas e transparências também são elementos que podem ser explorados sob a ótica do estilo boho chic

@elinorcharlotte

/Instagram/Reprodução