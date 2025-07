Chocante: adolescente é dopada e estuprada por três irmãos no Amazonas

Três irmãos, de 32, 36 e 39 anos, foram presos pela Polícia Civil do Amazonas (PCAM) acusados de estuprar uma adolescente de 17 anos na comunidade Sagrado Coração, em Nhamundá, a 383 km de Manaus (AM).

O crime ocorreu na noite de 7 de julho, quando a jovem, ao voltar a pé da escola após perder o transporte, foi abordada por um dos suspeitos, dopada e violentada pelos três homens. O resultado da operação foi apresentado nesta segunda-feira (21 de julho), em coletiva de imprensa.

Segundo o delegado Paulo Mavignier, diretor do Departamento de Polícia do Interior (DPI), um dos criminosos aplicou uma substância em pó no nariz da vítima para sedá-la. Como o efeito não foi suficiente, os irmãos recorreram à força física, deixando a adolescente com lesões comprovadas em exame pericial. A composição que dopou a vítima ainda não foi identificada pelos investigadores.

Após o crime, a jovem tentou suicídio e foi encaminhada a uma unidade hospitalar. A denúncia chegou à Secretaria Municipal de Segurança, que identificou o caso como estupro e acionou o delegado Elton Araújo, da 43ª DIP, e o DPI.

Operação prende suspeitos, incluindo líder do tráfico

As investigações, conduzidas pela 43ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Nhamundá, com apoio do DPI, identificaram a participação dos três irmãos. Mandados de prisão preventiva foram deferidos pela Justiça e cumpridos na sexta-feira (18 de julho).

“Um dos suspeitos é apontado como líder do tráfico de drogas local”, disse o delegado, que participou pessoalmente da operação.

A equipe policial usou lanchas para acessar a comunidade remota e prender os acusados. Os três irmãos responderão pelo crime de estupro, passarão por audiência de custódia e permanecerão à disposição da Justiça. Os acusados não tiveram os nomes divulgados pelas autoridades.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.