Chocante: Andressa Urach anuncia filme adulto com o pai e ex-sogra e revolta a internet

Andressa Urach causou alvoroço nas redes sociais na manhã desta quarta-feira (9 de julho) ao compartilhar um vídeo no Instagram revelando um projeto de filme adulto ao lado de seu pai, Carlos Urach, e de sua ex-sogra, Bia Black. A notícia pegou muitos seguidores de surpresa, que reagiram com indignação e piadas sobre a inesperada colaboração.

“Você já ouviu falar que a próxima notícia da Andressa Urach é sempre a pior”, iniciou a famosa no vídeo. Em seguida, Bia Black se apresentou: “Oi, e eu sou a Bia Black, a ex-sogra da Andressa Urach“. O pai da influenciadora, Carlos Urach, também apareceu: “Oi, sou Carlos Urach, pai da Andressa Urach“.

Andressa então completou, em tom de mistério: “E olha só no que a gente está metido agora. Segura, Brasil! Essa vocês não esperavam. É isso mesmo que você pensou. Gravamos algo que ninguém imaginava. Ficou incrível”.

As reações dos internautas não demoraram a aparecer. “Espero que ela não tenha gravado com o próprio pai”, comentou uma seguidora. “Pra ela nada de mais, o filho já gravava ela, então ela gravar o pai pra ela é normal. Então vindo dela essa notícia é leve”, disse outra, minimizando o impacto.

Outros foram mais críticos e irônicos. “Volta logo, Jesus!”, brincou um usuário. “O que tem de interessante seu pai e sua sogra juntos? Essa é a notícia bombástica? Quem está interessado em ver isso? A pessoa tem que ter um tédio mortal para que ver dois idosos fazendo amor”, detonou outro.

Reconciliação familiar e novo projeto

Na segunda-feira (7 de julho), Andressa Urach já havia surgido ao lado do pai no Instagram para fazer um comunicado sobre a relação deles. “Tô aqui com o meu pai. Novo ator, criador de conteúdo adulto, sou boa em converter as pessoas, mas o pai tem uma coisa a dizer”, introduziu a loira.

Carlos Urach então se pronunciou sobre a reconciliação: “Hoje eu reconheço, pedi perdão, nós nos perdoamos, estamos juntos, todos os pais precisam da filha como a filha precisa do pai. Eu reconheci o meu perdão e perdoei a minha filha, minha filha me perdoou. Estou aqui para esclarecer para o Brasil inteiro que nós nos amamos”.

Andressa concluiu a mensagem sobre o perdão: “Isso aí. Perdão é importante, faça você também. Perdoe porque liberta, é maravilhoso você se livrar de toda mágoa, todo esse rancor que a gente cria dentro do nosso coração”.

Fonte: Contigo!

Redigido por ContilNet.