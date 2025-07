Chocante: Ex-estrela de reality é internada após matar e decapitar o namorado

O assassinato de Julian Story, que ocorreu no dia 19 de junho na Austrália, está envolto em detalhes perturbadores. A principal suspeita do crime é sua então namorada, Tamika Sueann-Rose Chesser, ex-participante do reality show “As Gostosas e os Geeks“. Segundo a polícia, Julian foi morto, desmembrado e decapitado um dia após seu aniversário de 39 anos. A cabeça ainda não foi localizada, o que levou à suspensão das buscas para análise de imagens de segurança.

Tamika, atualmente internada em uma ala psiquiátrica de um presídio, foi formalmente acusada por homicídio, agressão a policiais, obstrução da justiça e tentativa de destruição de provas. Relatos da irmã dela indicam que ela tinha graves distúrbios mentais, agravados nos meses que antecederam o crime.

A tragédia foi descoberta após vizinhos notarem fumaça suspeita saindo da residência do casal. Ao entrarem no local, os policiais encontraram Tamika em estado de choque e o corpo de Julian queimado e mutilado.

Julian tinha antecedentes criminais e, segundo familiares de Tamika, já havia se envolvido com drogas. Ele havia feito aniversário no dia 16, o crime teria ocorrido no dia seguinte, e a prisão de Tamika aconteceu no dia 19, após o início das investigações. Agora, a polícia busca pistas que ajudem a localizar a cabeça da vítima.

