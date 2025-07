Chocante! Filho de professora é preso suspeito de matar a mãe

O caso da professora encontrada morta em um viaduto em Vespasiano, na Grande Belo Horizonte, ganhou um novo desdobramento. Nesta sexta-feira, 25/07, a Polícia Civil prendeu Matteos França Campos, de 32 anos, filho da vítima e principal suspeito de ter assassinado a própria mãe.

O corpo de Soraya Tatiana Bomfim França foi localizado no último dia 20 coberto por um lençol, seminu e com marcas de violência sexual e queimaduras. De acordo com a polícia, Matteos fez uma simulação de crime sexual para não ser associado ao crime. A prisão dele ocorreu na casa do pai dele.

Motivação e depoimento inicial

Em entrevista coletiva, a polícia informou que o suspeito agiu sozinho. O filho de Soraya disse que matou a mãe enforcada durante uma discussão por “questões financeiras”. No mesmo dia, colocou o corpo no porta-malas do carro dela e o deixou perto do viaduto.

Inicialmente, o rapaz de 32 anos contou à polícia que foi viajar e se despediu da mãe. No dia seguinte, Soraya não teria respondido às mensagens dele. O filho da professora pediu para uma tia ir até a residência, mas ela avisou que Bonfim não estava no local. O filho voltou da viagem e avisou a polícia sobre o paradeiro da mãe.

Em entrevista à Itatiaia, uma das melhores amigas de Soraya detalhou as buscas de familiares enquanto ela estava desaparecida. “Ele [filho de Soraya Tatiana], depois de ter percorrido vários hospitais, foi no IML para tentar ver se tinha algum corpo lá, alguma entrada de alguém”, contou.

Dentro do apartamento não havia sinais de arrombamento ou violência, e o carro da professora permanecia na garagem. Entretanto, o celular, óculos e chaves não estavam no local.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.