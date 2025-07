Chocante: veja as imagens do apartamento insalubre onde influenciadora trancava o filho

O apartamento onde a influenciadora digital Gabriele Santos Silva, mais conhecida como “MC Gaby”, deixou o filho de 10 anos sozinho estava em estado de insalubridade, conforme apontado pelos policiais que participaram da ação que mirou a mulher.

O imóvel estava tomado por sujeira, restos de comida e fezes de cachorro. Segundo os investigadores, a criadora de conteúdo deixou a criança sozinha no apartamento para ir a uma boate localizada no Rio de Janeiro (RJ).

Além da sujeira, havia peças de roupas, objetos e brinquedos espalhados pelo local. Um dos policiais chegou a afirmar que nenhum ser humano suportaria viver em um lugar como aquele, uma vez que sequer havia espaço para repousar.

Veja o local:

A prisão e a vida de ostentação

MC Gaby foi presa em flagrante por maus-tratos. No momento em que foi abordada, ela quis levar sua cachorrinha, uma spitz alemã, para a delegacia, pois não queria deixá-la.

A mulher acumula cerca de 1,5 milhão de seguidores e costuma ostentar uma vida de luxo na internet, com fotos em viagens e em piscinas de hotéis.

O flagrante foi feito no momento em que equipes da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) e do Procon realizaram uma operação deflagrada a partir de uma investigação instaurada para apurar golpes supostamente aplicados pela influenciadora e seu irmão, que também foi preso por maus-tratos.

Eles são suspeitos de aplicar golpes por meio de um site de vendas de tênis.

Apesar de morar em Vila Velha (ES), a empresa de e-commerce utilizava endereços no Rio, um em Nova Friburgo, na Região Serrana, e em São Fidélis, no Norte Fluminense.

Os endereços eram utilizados pela quadrilha como registro para dar suposta veracidade à fraude e enganar consumidores. A mulher foi presa no momento em que chegou de uma boate.

Segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública do RJ, o imóvel estava tomado por sujeira, com fezes de cachorro e comida velha espalhada pelo chão, em meio a peças de roupas e brinquedos.

Após encontrarem a criança, as equipes acionaram o Conselho Tutelar, que constatou a situação de maus-tratos.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.