Chocou os fãs: ex-galã da Globo vira alvo de críticas por “desarmonização” facial

O ator Guilherme Leicam marcou presença no Domingo Legal desse domingo (6/7), no SBT, e sua aparição rapidamente dominou as redes sociais. Internautas notaram mudanças significativas no rosto do artista e não pouparam críticas sobre possíveis intervenções estéticas.

Comentários como “Desarmonização total” e “Difícil acreditar que o Guilherme Leicam estragou seu rosto com excesso de harmonização, sendo que já era perfeito antes” inundaram o X (antigo Twitter), evidenciando a surpresa e desaprovação do público.

Vale lembrar que, em 2021, Leicam já havia realizado uma harmonização facial, submetendo-se à técnica Full Face, que busca a simetria e equilíbrio facial. A especulação agora é que ele possa ter realizado novos procedimentos. Fãs expressaram lamento pelo resultado, comparando a aparência atual com seus papéis anteriores em novelas da Globo, como Malhação e Além do Tempo, onde era considerado um galã.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet