christiane-torloni-critica-projeto-que-altera-licenciamento-ambiental

Christiane Torloni publicou um vídeo em uma rede social na tarde deste sábado (19/7), manifestando sua indignação com a aprovação do projeto de lei que flexibiliza as regras de licenciamento ambiental no Brasil.

A medida, aprovada pelo Congresso Nacional esta semana, é duramente criticada por ambientalistas e organizações ligadas ao meio ambiente por permitir o início de obras de alto impacto sem estudos prévios.

“Nós brasileiros estamos vendo a boiada passar sem o menor escrúpulo, como a insensatez, falta de sensibilidade e negacionismo do nosso Congresso e do nosso Senado podem estar amparando uma ação de desmonte de leis fundamentais para preservação do nosso ambiente, que não é só mais o Brasil, é o planeta Terra”, disse a atriz e ativista.

