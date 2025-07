Christina Lemos e Luiz Fara Monteiro voltam à bancada do Jornal da Record

Christina Lemos e Luiz Fara Monteiro serão os apresentadores do Jornal da Record na escala deste sábado, fazendo a folga dos titulares do informativo, Mariana Godoy e Eduardo Ribeiro.

Chris Lemos, como se recorda, até pouco tempo era âncora principal do “JR”, enquanto o Fara, substituto imediato de Celso Freitas, que deixou a emissora após 21 anos.

Em junho foi anunciada a saída de Sérgio Aguiar do Jornal da Record e a chegada de Eduardo Ribeiro à bancada.

Já no início de julho, outra mudança, com Mariana Godoy deixando em definitivo o “Fala Brasil” e sendo efetivada no principal telejornal da casa, ao lado de Ribeiro.

Nesse processo de mudanças, Chris Lemos passou a comandar o “JR 24h” e também um bloco focado em política e economia dentro do Jornal da Record – em que já conversou com o presidente Lula e o ministro da Saúde Alexandre Padilha.

Fara, por sua vez, continua sendo requisitado para as escalas do informativo.