Chuva, frio e calorão: país tem cenários distintos nesta 2ª; confira

A semana começa com cenários bem distintos no país: calorão em boa parte do mapa, frio nos estados do Sul e chuvas no Norte. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), enquanto no Nordeste e, em especial, no Norte a chuva não dá trégua, apesar de acompanhada de altas temperaturas, quem vive nos estados do Sul segue enfrentando dias gelados.

Nesta segunda-feira (21/7), os termômetros devem registrar um pequeno aumento nas cidades do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mas os moradores seguem reféns do agasalho.

Chuvas volumosas

Segundo o Inmet, as chuvas seguem volumosas no Norte do país, especialmente, no norte de Amazonas, Roraima, Amapá e no nordeste do Pará, regiões que estão sob alerta de risco potencial para as precipitações. O mesmo acontece com a faixa litorânea entre Pernambuco, Alagoas e litorais norte e sul da Bahia, apesar da ausência de avisos meteorológicos.

Nas duas regiões, esse padrão chuvoso se dá por questões de termodinâmica. A umidade que vem do oceano, favorece a nebulosidade ao longo dessas áreas, o que ajuda na formação de precipitação. Em alguns pontos do Nordeste, a chuva pode ser moderada. Por outro lado, no Norte, a previsão é que ela venha com trovoadas e rajadas de vento.

Como na última semana, esta segunda deve registrar o mesmo padrão visto nos últimos dias: uma grande parcela dos municípios brasileiros, principalmente os que estão localizados do Centro ao Norte, deverão enfrentar um tempo quente e seco. Isto é, deve ficar quente durante ao dia, com amplitude térmica e temperaturas mais amenas no final da tarde e no início da noite.

Alerta para chuva

A recomendação do Inmet é de que a população evite enfrentar o mau tempo, observe a alteração nas encostas e, se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia. O Instituto ainda deixa uma série de instruções para os moradores de áreas que possam ser mais afetadas pelas chuvas. Veja: