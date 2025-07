chuvas-na-coreia-do-sul-deixam-14-mortos-e-milhares-de-desabrigados

As tempestades que têm atingido a Coreia do Sul nos últimos dias deixaram 14 mortos e 12 desaparecidos até este domingo (20/7). Informações da maior agência de notícias local, a Yonhap News, dão conta de que as chuvas provocaram deslizamentos e enchentes.

A maior parte dos mortos foi registrada no condado de Sancheong, no sul do país. Mas houve ocorrências em Osan, na província de Gyeonggi; em Seosan (Chungcheong do Sul); e Dangjin (Chungcheong do Sul).

As pessoas desaparecidas são da cidade de Gwangju, no sudoeste do país, segundo a agência de notícias. Além disso, milhares de casas e prédios foram destruídos pelas chuvas.

Até a mais recente atualização desta reportagem, 5 mil pessoas haviam deixado as regiões, com cerca de 3 mil delas direcionadas para abrigos, segundo o Ministério do Interior e Segurança local.

O governo lançou uma equipe interinstitucional de apoio à recuperação no início deste domingo. O presidente da Coreia do Sul, Lee Jae Myung, pediu prioridade no atendimento das áreas atingidas.

Em mensagem à imprensa, o porta-voz do governo, Kang Yu-jung, também informou sobre a força-tarefa para uma rápida avaliação da escala dos danos causados pela chuva e deslizamentos de terra, que começaram na última quarta-feira (16/7).