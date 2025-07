Cibercriminoso que usou deep web para invadir sistema do TJRS é preso

Na manhã desta terça-feira (22/7), um cibercriminoso responsável por ataques aos sistemas do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS), ocorridos em março de 2025, foi alvo da Operação Negazione. Durante a ação, ele foi preso e dispositivos eletrônicos foram apreendidos.

Se autodenominado “Federal”, o homem passou a ser investigado em março deste ano, após o TJRS noticiar um ataque cibernético de negação de serviço (DdoS), que tornou indisponível o sistema Eproc e o site institucional do órgão, comprometendo a prestação jurisdicional no Estado.

Após diligências conduzidas pela Delegacia de Polícia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DPRCC/Dercc), foi identificado um canal na deep web responsável por organizar e transmitir ao vivo o ataque, inclusive oferecendo pagamentos via Pix para participação em ações coordenadas contra servidores públicos e sistemas governamentais.

Segundo a PCRS, a análise técnica dos dados revelou o uso de uma botnet com mais de dois mil dispositivos comprometidos, espalhados por diversos países.

Com base nas evidências reunidas ao longo da investigação, foi representada a prisão preventiva do investigado, além da expedição de mandados de busca e apreensão em endereços situados no Estado da Paraíba.

As ordens judiciais foram deferidas pela Vara Regional de Garantias de Porto Alegre e cumpridas com o apoio operacional da Polícia Civil da Paraíba.

O objetivo das buscas era apreender dispositivos eletrônicos, mídias de armazenamento e documentos que subsidiarão a continuidade das investigações, especialmente quanto à identificação de demais integrantes do grupo e suas conexões com crimes similares ocorridos em outras unidades da Federação.

A Polícia Civil reforçou que a utilização de tecnologias para a prática de atos ilícitos será devidamente investigada e responsabilizada nos termos da lei.

A operação Negazione foi deflagrada com o objetivo de cumprir mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão no município de Guarabira, no interior do Estado da Paraíba. A ação foca na repressão aos crimes de invasão de dispositivo informático qualificada e de interrupção de serviço informático de utilidade pública.

