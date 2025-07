Ciclista de 59 anos morre após ser atropelado por carro no interior do Acre

Na tarde deste domingo (27), um trágico acidente de trânsito ocorrido na Avenida Avelino Leal, no bairro Copacabana, em Tarauacá, tirou a vida do senhor Ademir Rodrigues de Souza, de 59 anos, natural de Rio Branco. Ele foi atropelado enquanto conduzia uma bicicleta e chegou a ser levado ao Hospital Sansão Gomes, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com informações preliminares, o ciclista foi atingido por um carro e lançado para fora da pista. O próprio motorista envolvido no acidente prestou socorro, levando a vítima até o hospital e comunicando o ocorrido às autoridades.

A Polícia Militar ouviu o condutor do veículo, que relatou trafegar normalmente pela via quando avistou o ciclista descendo a ladeira em zigue-zague, aparentemente sem controle da bicicleta. Segundo ele, a colisão aconteceu na lateral do carro, e não houve tempo para desviar.

As circunstâncias do acidente serão investigadas pelas autoridades locais.