Ciclista fica ferido após colidir com moto na Avenida Getúlio Vargas, em Rio Branco

O ciclista Luciano Cavalcante de Carvalho, de 43 anos, ficou ferido após colidir com um motociclista no final da tarde desta segunda-feira (1º), em um cruzamento movimentado entre a Rua Castro Alves e a Avenida Getúlio Vargas, no bairro Bosque, em Rio Branco.

Segundo informações do motociclista Alan Sander, ele trafegava pela Rua Castro Alves, no sentido bairro-centro, em uma moto Yamaha Factor preta, quando tentou atravessar a Avenida Getúlio Vargas e foi surpreendido por Luciano, que descia a ladeira da avenida, supostamente em alta velocidade, no sentido centro-bairro.

O impacto ocorreu na traseira da motocicleta, ainda durante a travessia, e também feriu o garupa, que não precisou de atendimento médico. Apesar do susto, o condutor permaneceu no local e acionou a Polícia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma equipe de suporte básico para prestar os primeiros socorros. Em seguida, a vítima foi protocolada e encaminhada ao pronto-socorro de Rio Branco, com estado de saúde considerado estável.

O Policiamento de Trânsito esteve no local e isolou a área para o trabalho da perícia. Após os procedimentos de praxe, a bicicleta e a motocicleta foram liberadas.

