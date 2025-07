Ciclista sofre ferimentos graves ao colidir com caminhonete no Segundo Distrito de Rio Branco

Por Ithamar Souza

Um homem ainda não identificado ficou gravemente ferido após se envolver em uma colisão com uma caminhonete na noite desta segunda-feira (28), na Estrada do Amapá, no Loteamento Praia do Amapá, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com relatos de testemunhas, a vítima seguia de bicicleta pela via quando perdeu o controle ao passar por um buraco, invadiu a pista contrária e bateu na lateral de uma caminhonete Volkswagen Amarok, de cor prata, que trafegava no sentido centro–bairro.

Com o impacto, o ciclista foi arremessado ao chão e sofreu um Traumatismo Cranioencefálico (TCE) grave, além de uma laceração profunda na perna direita e sangramentos no ouvido e na boca. O motorista do veículo permaneceu no local e prestou auxílio.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e enviaram duas ambulâncias — uma de suporte básico e outra de suporte avançado. A vítima foi entubada, estabilizada e conduzida ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado grave.

Policiais do Batalhão de Trânsito isolaram a área para o trabalho da perícia, que deverá apurar as circunstâncias do acidente.