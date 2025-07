Cidade do interior do Acre não registra homicídios há dois anos, diz PMAC

Encravada às margens do Rio Purus, a cidade de Santa Rosa do Purus vive atualmente um clima de tranquilidade. De acordo com levantamento do 8º Batalhão da Polícia Militar, não há registro de homicídios no município há dois anos.

Mesmo diante dessa calmaria, as forças de segurança seguem atuando de forma intensa, especialmente no combate ao tráfico de drogas. Localizada próxima à fronteira com o Peru, Santa Rosa é constantemente alvo de tentativas de criminosos de driblar a fiscalização. Diversas apreensões já foram realizadas na região.

Segundo o capitão Fábio Diniz, comandante do 8º BPM, além de Santa Rosa, também houve redução nos homicídios em Manoel Urbano. Até o momento, não há registros de crimes contra a vida na cidade murbanense em 2025.

Vale destacar que Santa Rosa do Purus é uma das cidades mais isoladas do Acre, pois não possui acesso terrestre. Para chegar até o município, há apenas duas opções: barcos ou aeronaves.