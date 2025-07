Cidade em que maioria dos acreanos faz Medicina é o epicentro dos casos de sarampo na Bolívia

O Acre acendeu sinal de alerta para o sarampo após a confirmação de 148 casos na Bolívia, país vizinho, que também contabiliza 1.302 em investigação. O epicentro do surto está no Departamento de Santa Cruz de La Sierra, região que concentra a maior parte dos estudantes acreanos que cursam medicina fora do Brasil.

Apesar do cenário preocupante no país vizinho, o Acre segue sem registrar casos confirmados da doença desde o ano 2000, segundo boletim divulgado nesta segunda-feira (22) pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre). Até o momento, foram 22 notificações de possíveis casos no estado, sendo 15 já descartadas e 7 ainda em investigação.

Casos investigados por município:

Rio Branco: 2 em investigação (e 2 descartados)

Cruzeiro do Sul: 2 em investigação (e 2 descartados)

Brasiléia: 2 em investigação (e 1 descartado)

Acrelândia: 1 em investigação

As demais notificações foram descartadas em Porto Acre, Feijó, Sena Madureira, Epitaciolândia e Assis Brasil, além de um caso descartado de Cobija (Bolívia) notificado em Rio Branco.

A Sesacre reforça que, embora não haja casos confirmados, o risco de reintrodução do vírus é real, especialmente por conta da circulação intensa de pessoas entre o Acre e Santa Cruz, seja por motivos acadêmicos, comerciais ou turísticos.

“A situação na Bolívia é extremamente preocupante, e requer vigilância redobrada. Estamos monitorando todos os casos suspeitos com rigor”, informou a secretaria em nota.

A recomendação das autoridades sanitárias é que a população mantenha o cartão de vacinação atualizado, especialmente crianças e adultos jovens. O sarampo é uma doença altamente contagiosa e potencialmente grave, podendo causar complicações neurológicas e até a morte.