Cientistas criam 1º tratamento contra HTLV, “primo” do HIV

Pesquisadores australianos testam o primeiro tratamento preventivo contra o HTLV-1, vírus que atinge cerca de 10 milhões de pessoas no mundo e é considerado um “primo” do HIV.

A descoberta foi publicada na revista Cell, em 10 de julho, após uma década de estudos em camundongos com células imunológicas humanizadas. A investigação revelou que dois medicamentos usados contra o HIV, o tenofovir e o dolutegravir, impediram a transmissão do HTLV-1 nos animais, criando um estado indetectável semelhante ao que acontece com o vírus causador da aids.

A pesquisa também demonstrou que a combinação dos antivirais com um inibidor celular matou as células infectadas, o que não ocorre com o HIV, abrindo uma possibilidade de cura para a doença.

O HTLV-1 é causador de leucemia e inflamações neurológicas, ainda que só seja sintomático em uma pequena parcela da população que convive com ele. O vírus ainda não tem cura ou tratamentos aprovados. A nova estratégia pode evitar o avanço da infecção antes que ela afete o sistema imunológico de forma irreversível.

O que é o HTLV?

O HTLV é um retrovírus que infecta células do sistema imunológico , assim como o HIV.

, assim como o HIV. Estima-se que até 2,5 milhões de brasileiros estejam infectados com ele , fazendo do Brasil um dos países com mais casos no mundo.

, fazendo do Brasil um dos países com mais casos no mundo. Apenas 5% a 10% dos infectados desenvolvem doenças graves, como mielopatia ou leucemia de células T, que pode ser fatal, mas com a quantidade de infecções, essa cifra se torna preocupante.

como mielopatia ou leucemia de células T, que pode ser fatal, mas com a quantidade de infecções, essa cifra se torna preocupante. Assim como o HIV, o HTLV pode ser transmitido por sexo sem proteção, sangue contaminado, agulhas infectadas e de mãe para filho. Em crianças, esta infecção é particularmente preocupante.

Não há cura para o HTLV. A prevenção e o diagnóstico precoce, especialmente durante o pré-natal, são as principais formas de controle.

HTLV-1 ainda é vírus negligenciado

O vírus infecta as células T, o mesmo alvo do HIV, mas os sintomas podem demorar décadas para surgir. Quando aparecem, a infecção geralmente já compromete o sistema imunológico, levando a doenças graves e morte precoce.

Os testes foram realizados com camundongos transplantados com células humanas suscetíveis às infecções. A equipe utilizou variantes do HTLV-1 encontradas na Austrália Central e em outros países. Ambas causaram doenças nos modelos.

“É a primeira vez que um grupo de pesquisa conseguiu suprimir esse vírus em um organismo vivo”, celebrou o infectologista Marcel Doerflinger, um dos líderes do estudo.

Terapias do HIV aceleram aplicação

Como o tenofovir e o dolutegravir já são usados na prevenção e tratamento da aids, os pesquisadores apontam que o caminho até ensaios clínicos com humanos deve ser mais curto e seguro.

Além disso, foi testada uma combinação com um composto que inibe a proteína MCL-1. Essa substância ajuda células doentes a sobreviverem. Com o bloqueio da MCL-1, as células infectadas foram eliminadas, reduzindo a progressão da doença.

2 de 8 Herpes genital – Altamente contagiosa, a herpes genital é causada pelo vírus Herpes simplex (HSV). As pessoas infectadas podem desenvolver pequenas bolinhas vermelhas muito próximas umas das outras na pele das coxas, anus e órgãos genitais. Essas bolinhas contêm um líquido altamente viral de cor amarelada que causa coceira. Além disso, a doença pode se manifestar com febre, dor ao urinar e, no caso de mulheres, corrimento Getty Images 3 de 8 Aids –é causada pelo vírus HIV e faz com que o sistema imunológico perca a capacidade de defender o organismo. Ainda não tem tratamento conhecido que seja eficaz. Divulgação 4 de 8 Gonorreia e infecção por Clamídia – Na maioria das vezes, as duas doenças estão associadas. A infecção atinge os órgãos genitais, a garganta e os olhos. Quando não é tratada, a gonorreia pode levar à infertilidade. Os principais sintomas em mulheres são dor ao urinar ou no pé da barriga (baixo ventre), corrimento amarelado ou claro fora do período de menstruação, dor ou sangramento durante a relação sexual. Os homens costumam sentir ardor e esquentamento ao urinar, corrimento ou pus e dor nos testículos Getty Images 5 de 8 HPV – A infecção por papilomavírus humano (HPV) é uma das mais incidentes e pode ser prevenida com vacina. Ela leva ao aparecimento de lesões na pele dos órgãos genitais de homens e mulheres. A textura dessas alterações pode ser suave ou rugosa, com coloração que varia de acordo com o tom de pele. Elas não causam dor, mas são contagiosas Getty Images 6 de 8 Sífilis – A sífilis é uma infecção bacteriana geralmente transmitida pelo contato sexual ou pelo contato com sangue infectado. Os primeiros sintomas surgem no intervalo de três a 12 semanas após o contágio, provocando feridas e manchas vermelhas nas mãos e pés que não sangram e nem causam dor. A sífilis pode provocar cegueira, paralisia e problemas cardíacos Getty Images 7 de 8 Infecção pelo HTLV – Pouco conhecido, o HTLV é um retrovírus da mesma família do HIV, possuindo em comum as mesmas formas de transmissão. A maioria das pessoas não apresenta sinais e sintomas durante toda a vida. Dos infectados pelo HTLV, 10% apresentarão alguma doença associada, como doenças neurológicas, oftalmológicas, dermatológicas, urológicas e hematológicas Getty Images 8 de 8 Tricomoníase – A tricomoníase é uma das infecções sexualmente transmissíveis mais comuns, provocada por um parasita. Os principais sintomas são: dor durante a relação sexual, ardência e dificuldade para urinar, coceira nos órgãos sexuais, corrimento abundante, amarelado ou amarelo esverdeado, bolhoso Getty Images

OMS inclui vírus entre ameaças globais

A Organização Mundial da Saúde (OMS) classificou o HTLV-1 como um patógeno ameaçador para humanos em 2021. A decisão veio após pressão de cientistas para a defesa de populações com sistemas imunes mais comprometidos, como idosos, crianças e indígenas, que mais sofrem com casos graves da doença.

Damian Purcell, professor da Universidade de Melbourne e um dos responsáveis pelo estudo, afirma que é preciso pensar mais fortemente nas pessoas em risco de HTLV-1. “Elas merecem ferramentas terapêuticas como aquelas disponíveis contra o HIV e agora temos uma oportunidade real de erradicar essa doença”, celebrou.

