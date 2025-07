Cientistas criam tecnologia que detecta doenças pelo absorvente

Mais do que um simples fluido corporal descartado como resíduo, o sangue menstrual pode ser uma fonte de informações a favor da saúde nas mãos dos pesquisadores certos. Na Suíça, cientistas do Instituto Federal de Tecnologia de Zurique (ETH) criaram um sensor não-eletrônico em um absorvente íntimo que pode reconhecer doenças ginecológicas.

Vem saber como funciona a invenção, um absorvente inteligente batizado de MenstruAI, que funciona de forma similar aos testes rápidos de doenças como a Covid-19!

Um absorvente com um dispositivo tecnológico não-eletrônico promete ser um reforço para o diagnóstico precoce de doenças ginecológicas

Doenças detectadas por biomarcadores

As informações detectadas pelo dispositivo desenvolvido na ETH podem ser um reforço – não uma substituição – no diagnóstico precoce de doenças. Isso porque, assim como nos testes rápidos de outras patologias, a tecnologia reconhece biomarcadores a partir de determinadas proteínas entre as centenas presentes na menstruação, cuja composição também varia ao longo do ciclo.

Os biomarcadores são características biológicas que, quando analisadas, podem fornecer informações sobre os processos do organismo, funcionando como um indicador quando alguma coisa está errada.

Os pesquisadores prometem expandir a lista de marcadores biológicos detectáveis pelo MenstruAI, que até o momento reage a três: uma proteína que costuma ficar elevada em estágios de câncer de ovário e endometriose (CA-125), um antígeno que normalmente aparece em vários tipos de câncer (CEA) e uma proteína relacionada à inflamação (PCR).

A tecnologia foi desenvolvida por cientistas da Suíça

Eles deram o nome de MenstruAI

A ideia não é substituir os diagnósticos médicos, mas possibilitar mais um incentivo para que as mulheres possam investigar possíveis doenças ainda em em estágios iniciais

Passo a passo

Os resultados colhidos pelo MenstruAI são analisados com auxílio de um aplicativo para celular, que avalia detalhes como a intensidade da cor do indicador. O app faz a análise por meio de fotos depois que o absorvente é usado, já que a tonalidade do sangue varia de acordo com o estímulo do possível biomarcador em contato com o antígeno do dispositivo, além da quantidade de proteínas presentes.

A análise é feita com auxílio de um aplicativo específico para celular

O dispositivo funciona de forma semelhante a testes rápidos, como os da Covid-19

Por meio de biomarcadores, ele detecta proteínas e antígenos específicos relacionados a doenças e condições médicas

Solução acessível

Um dos objetivo dos desenvolvedores é fazer com que o dispositivo seja uma solução acessível em áreas de vulnerabilidade econômica, que sofrem com escassez de serviços de saúde. Até o momento, o MenstruAI não foi disponibilizado para o mercado e passou, inicialmente, por um estudo com voluntários para verificar a viabilidade. Os próximos passos devem ser um estudo com mais de 100 pessoas e a testagem do dispositivo em condições reais de uso diário.