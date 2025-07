CIMEC aposta em visibilidade digital e campanha Ultra Ofertas na Expoacre 2025

Durante as nove noites da Expoacre 2025, a CIMEC vai marcar presença com a divulgação da campanha Ultra Ofertas, uma das principais estratégias comerciais da empresa para o fechamento do mês.

Mesmo sem contar com um estande físico no parque de exposições, a marca aposta em ações de mídia e conteúdos digitais para se manter próxima do público ao longo de toda a programação da feira.

Entre as estratégias, estão participações em lives de jornais parceiros, entrevistas ao vivo, conteúdos interativos com influenciadores e inserções em telões espalhados por toda a feira. A iniciativa visa ampliar a visibilidade da marca e reforçar seu posicionamento no setor da construção civil.

Com presença constante nos bastidores e nos canais oficiais da Expoacre, a CIMEC busca fortalecer sua conexão com os consumidores e destacar seus serviços e produtos em um dos eventos mais relevantes do calendário acreano.