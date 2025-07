Cinco carros são incendiados no Gama. Veja imagens

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para uma ocorrência de incêndio, na noite dessa sexta-feira (25/7), no Setor Sul do Gama (DF), na antiga Mansão Kangun.

No local, os militares se depararam com intensa fumaça e chamas atingindo diversas carcaças de veículos. A corporação ressaltou que não houve vítimas.

Após avaliação dos riscos, os bombeiros rapidamente estabeleceram as linhas de combate e conseguiram debelar o incêndio, impedindo a propagação das chamas para outros veículos estacionados nas proximidades. Ao todo, cinco carros foram atingidos.

Os veículos ficaram sob a responsabilidade do proprietário. Ainda não há informações sobre o que causou o incêndio.