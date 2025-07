Cine Araújo promove Festival de Férias com sessões promocionais e grandes estreias no Via Verde Shopping

Durante todo o mês de julho, o Cine Araújo do Via Verde Shopping entra no clima das férias escolares com uma programação especial para toda a família aproveitar. O grande destaque é o Festival de Férias, que exibe sessões promocionais dos filmes “Como Treinar o Seu Dragão”, “Lilo & Stitch” e “Elio”, todos com preço único de R$ 13 por pessoa, válido para qualquer dia da semana. A promoção é válida até 30 de julho de 2025, conforme a disponibilidade de cada sala, garantindo diversão acessível para públicos de todas as idades.

Além da programação especial, os cinéfilos poderão conferir os principais lançamentos da semana. Entre eles está o aguardado “Jurassic World: Recomeço”, novo capítulo da franquia que mistura ação, aventura e ficção científica em uma trama eletrizante. No longa, uma equipe embarca em uma missão arriscada para coletar DNA dos maiores predadores do passado, que pode criar um medicamento capaz de salvar milhões de vidas.

Outro destaque que movimenta o público é o retorno do super-herói mais icônico dos quadrinhos: “Superman”. Com direção de James Gunn e estreia marcada para o dia 10 de julho, o filme mergulha no dilema entre a humanidade de Clark Kent e suas origens kryptonianas, em meio a desafios épicos que colocam à prova seu ideal de justiça e esperança.

Para os amantes do futebol, a telona também será palco de grandes emoções. O Cine Araújo exibe ao vivo as semifinais e a grande final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025, nos dias 8, 9 e 13 de julho, respectivamente. Com narração em português e qualidade de som e imagem imersiva, as transmissões oferecem uma nova maneira de torcer com emoção, como se estivesse no estádio.

A programação completa, os horários das sessões e a compra de ingressos podem ser conferidos nos canais oficiais do Cine Araújo. Em julho, o Via Verde Shopping se transforma no ponto de encontro da diversão, com histórias emocionantes, grandes estreias e partidas inesquecíveis para toda a família.

Sobre o Via Verde Shopping

Empreendimento administrado pela Alqia, uma das principais administradoras de shopping centers do país, o Via Verde Shopping foi inaugurado em novembro de 2011, na Via Verde, principal rodovia de ligação da cidade de Rio Branco com cidades do interior. O centro de compras conquistou o consumidor acreano pela exclusividade de marcas nacionais, alimentação, lazer e cinema, sendo o único shopping do estado. Famílias inteiras frequentam o shopping, incluindo pets. Para acompanhar as novidades, acessar o Instagram @viaverdeshop.